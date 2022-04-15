Бывший брачный консультант Джонни Деппа и Эмбер Херд вспомнил о взаимном насилии между ними

Очередное слушание состоялось в четверг в Фэрфаксе, штат Вирджиния. Психотерапевт из Лос-Анджелеса вспомнила детали консультаций, которые проводила для Деппа и Херд еще в 2015 году. Когда Андерсон спросили, имело ли место “насилие со стороны мистера Деппа в отношении Эмбер”, она подтвердила:

Да, вы правы. Я думаю, Джонни отлично контролировал себя в течение 20-30 лет. Хотя оба пали жертвами жестокого обращения в семье, я была уверена, что он будет держать себя в руках. Но затем мисс Херд его спровоцировала, и они занялись тем, что я расцениваю как домашнее насилие.

Она продолжила, утверждая, что иногда Херд сама инициировала драки, чтобы “удержать его при себе”, потому что “одиночество было ее худшим кошмаром”. Также специалист вспомнила, как Херд призналась ей, что “если бы [Депп] решил бросить ее, чтобы не усугублять конфликт, она бы ударила его, чтоб удержать, потому что предпочла бы ввязаться в драку, нежели позволить ему уйти”.

Также во время последней приватной встречи Андерсон заметила на лице Херд “множественные” мелкие синяки. Свидетель стороны Деппа уже объяснил их происхождение.

Эмбер Херд с дочкой

Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились во время съемок “Ромового дневника” в 2011 году и поженились четыре года спустя. Их отношения оказались в центре внимания в 2015 году, когда тогдашний министр сельского хозяйства Барнаби Джойс пригрозил усыпить их собак Пистол и Бу после того, как они были контрабандой ввезены в Австралию. Это стало началом черной полосы в жизни Деппа. В 2016-м году Эмбер подала на развод с Джонни, попутно обвинив его в домашнем насилии. В своих показаниях в лондонском суде Херд сказала, что Депп превратится в ревнивое альтер-эго, “монстра”, после того, как он накачался наркотиками и алкоголем и угрожал убить ее. Она подробно описала 14 случаев насилия, когда, по ее словам, актер душил, бил ее кулаками по голове и пинал. После таких заявлений, звездная карьера Деппа рассыпалась как карточный дом.

Напомним, после развода с Эмбер Херд в 2017 году и громких заявлений бывшей жены Джонни Депп долго молчал, пока не выступил с иском о клевете. Поводом послужила публикация в газете The Sun в 2018 году с заголовком “Как может Дж. К. Роулинг быть “искренне счастлива” участию избивающего жену Джонни Деппа в новом фильме серии “Фантастические твари”, в которой актера назвали “человеком, избивающим жену”. Актер требовал опровержения и финансовой компенсации. Однако как первый суд, так и последующую апелляцию Джонни Депп проиграл. Судья Эндрю Никол отказался удовлетворять иск звезды и признал его виновным в физическом насилии над бывшей женой Эмбер Херд в 12 из 14 случаев, о которых говорила актриса, заявив, что “обвинения Херд, в основном, правдивы”. При этом актер не раз говорил, что никогда не поднимал руку на женщин.

Разбирательство, за которым пристально следит весь мир, идет до сих пор. В субботу Херд написала в своих социальных сетях, что будет избегать социальных сетей до окончания судебного процесса, поблагодарив своих подписчиков за поддержку. А уже в воскресенье накануне очередного заседания вновь всколыхнула общественность, признавшись, что до сих пор любит Деппа.