Одиночка Макеева стала копией бывшей жены Малькова

Певица Анастасия Макеева хлебнула немало человеческой злобы за то, что осмелилась быть счастливой рядом с женатым многодетным отцом. Год назад она сошлась с Романом Мальковым, который после 17 лет брака ушел от жены и троих детей. Макееву обвиняли в разрушении семьи и всех смертных грехах, а она, не боясь осуждения, шла к своей цели с гордо поднятой головой.

Казалось бы, все позади. Но людская молва не дает Макеевой покоя, и каждое новое фото из ее семейной хроники обсуждают злые языки. На днях звезда предстала на снимке, который сделала в машине. В кадре она вместе с мужем, пасынком и его девушкой едут в путешествие.

Критики отметили, что Макеева выглядит на редкость серо и невзрачно. На ней не было ни грамма косметики, из-за чего ее даже сравнили с бывшей женой бизнесмена из Словении Романа Малькова. Действительно, на фото Макеева сама на себя не похожа.

40-летняя актриса и певица рассказала, что решила совместить гастроли и путешествие в Санкт-Петербург. Там она будет играть Татьяну Ларину из “Евгения Онегина”. Макеева отметила, что впервые едет работать полным семейным составом.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что уехавшая с детьми в США Светлана Малькова предрекла Анастасии Макеевой одинокую старость.