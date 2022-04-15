С какой же надо было целью уродовать себя гантелью?

Казалось бы, где спортинвентарь в виде двухкилограммовой гантели, а где внутренности организма… И зачем она туда угодила?

Ну, это нам с вами непонятна цель пребывания железяки в прямой кишке. А бразилец, не пожелавший открыть сей секрет даже медикам, явно подверг себя экзекуции в стремлении обрести неземное блаженство. Видать, у любителя острых ощущений было время заняться подобным делом…

Когда-то и наши люди отметили бесконечные праздники, затолкав в то же место нечто постороннее. Правда, не столь глобальное. Были и успешные попытки засадить туда гаечный ключ, да еще два раза подряд. Один британец рискнул здоровьем и загнал в задний проход 77-сантиметровый фаллоимитатор.

А тут врачи были просто шокированы, обнаружив 20-сантиметровую вещь, застрявшую в кишечнике пациента. Бедняга поступил в отделение скорой помощи с жалобами на спазмы и сильный запор. Медицинский персонал больницы в бразильском Манаусе вынужден был несчастному пациенту, не пожелавшему «сотрудничать», сделать рентген брюшной полости. Тут-то секрет и раскрылся! Предмет, прочно засевший в прямой кишке 54-летнего мужчины, оказался 2-килограммовой гантелью.

Медики не смогли достать ее с помощью пинцета и прибегли к более жестокому методу, выбрав «ручное извлечение». Как объясняется в мрачном отчете, написанном доктором Аной Элизой де Ланда Мораес Тейшейра Гросси и ее командой, хирург, чтобы захватить предмет, вводил «вверх предплечье» руки.

Ну а если серьезно, врачи предупреждают, что введение посторонних предметов в прямую кишку может привести к серьезным травмам. Согласно официальным данным, британские врачи удаляют более 300 таких нарушений проходимости кишечника в год. Хирурги настоятельно предостерегают желающих испытать необычные ощущения:

«Предметы, удерживаемые в прямой кишке, представляют собой редкую жалобу в отделении неотложной помощи, в основном это мужчины в возрасте от 20 до 40 лет. Большинство из предметов сексуального характера, но эксперт должен быть осведомлен и о необычных вещах».

Согласно отчету Королевского колледжа хирургов, в период с 2010 по 2019 год больницы Национальной службы здравоохранения Англии извлекли из анусов пациентов около 3500 самых диких предметов, в том числе:

овощи;

факелы;

слизского 15-дюймового угря.

Хотя гантель была удалена успешно, и никаких длительных осложнений медики не ожидают, авторы доклада говорят, что введение предметов в задний проход потенциально может привести к внутренним повреждениям и недержанию кала.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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