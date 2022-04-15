Insider – санкции не помешали России получать всё больше прибыли от экспорта нефти и газа

После ввода масштабных санкций со стороны Запада продажи российской нефти и газа на мировом рынке не только не упали, но и, наоборот, продолжают расти, позволяя Москве зарабатывать всё больше денег на экспорте энергоресурсов. По прогнозам экспертов, в 2022 году РФ может получить более $320 миллиардов от продажи энергоресурсов, то есть на треть с лишним больше, чем было в прошлом году, пишет Insider.



AP

Хотя страны Запада во главе с США продолжают вводить всё новые санкции против России, статистика показывает, что Россия зарабатывает всё больше денег на торговле нефтью и газом: несмотря на экономические ограничения, объёмы экспорта российских энергоресурсов не только не снижаются, но и, наоборот, продолжают расти, пишет Insider. По предварительным оценкам, в этом году доходы РФ от продажи энергоресурсов более чем на треть превысят показатели прошлого года и достигнут $320 млрд.

Вопреки масштабным санкциям и ограничениям, которые Запад всё больше ужесточает в ответ на российскую спецоперацию на Украине, сейчас РФ экспортирует даже больше нефти и газа, чем до спецоперации, отмечается в статье. Хотя США, Великобритания и Европейский союз попытались сообща нанести ощутимый удар по энергетическому сектору РФ в надежде изменить политику Кремля, стремительный рост цен на энергоресурсы, а также расширение объёмов торговли с Индией и Китаем способствовали наращиванию российского экспорта даже в условиях жёстких санкций.

По оценкам Министерства финансов России, в апреле планируется получить около $9,6 миллиардов от продажи энергоресурсов. Эта сумма даже превосходит первоначальные прогнозы, учитывая стремительный рост цен на сырую нефть и природный газ за последнее время. Эксперты также прогнозируют, что за весь 2022 год РФ заработает около $321 миллиардов на экспорте энергоносителей, что более чем на треть превысит показатели прошлого года, сообщает Insider.

В рамках новых санкций правительство США ввело полное эмбарго на закупку энергоносителей из России, а власти Великобритании объявили о своих планах постепенно сократить импорт российской нефти. В свою очередь, руководство Евросоюза приняло решение заблокировать импорт российского угля и продолжает обдумывать возможности ввести запрет на импорт сырой нефти, напоминает Insider. Эти массовые ограничения, введённые за короткое время, были призваны лишить Россию доходов от экспорта энергоресурсов и нанести ощутимый ущерб её экономике, чтобы тем самым вынудить Москву изменить свою политику, поясняется в статье.

Тем не менее у РФ по-прежнему остаётся достаточно иностранных покупателей, чтобы она могла поддерживать на плаву свой энергетический сектор и получать высокие доходы от экспорта энергоресурсов, констатирует Insider. По имеющимся данным, с момента начала спецоперации на Украине объём экспорта российской нефти в Индию уже превысил 13 миллионов баррелей — в то время как за весь прошлый год Индия закупила у РФ лишь 16 миллионов баррелей, отмечается в статье.

Китай также остаётся ведущим покупателем российских энергоресурсов. И хотя китайские государственные нефтеперерабатывающие заводы приостановили заключение новых договоров на поставки российской нефти, они продолжают сотрудничать с Москвой в рамках сделок, заключённых до начала спецоперации на Украине, пишет Insider.

Кроме того, даже страны Евросоюза по-прежнему выплачивают РФ огромные суммы за поставки нефти и газа, подчёркивается в статье. И хотя Брюссель рассматривает планы на будущее разорвать связи с Москвой в сфере энергетики, на данный момент ЕС всё ещё остается крупным покупателем и продолжает зависеть от российского экспорта: РФ поставляет около 40% природного газа и 27% сырой нефти от общего объёма, потребляемого Европой, поясняет Insider.

В целом высокий спрос со стороны целого ряда покупателей позволил Москве укрепить торговый баланс, отмечается в статье. По оценкам, в настоящее время РФ ежедневно получает около $1 миллиардов только от торговли нефтью, заявил интервью южнокорейскому изданию MoneyS Олег Устенко, советник президента Украины по вопросам экономики.

При этом российское правительство активно ищет новых покупателей для расширения сотрудничества. Как заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, Москва готова продавать «дружественным странам» нефть и сопутствующие товары «в любом ценовом диапазоне», пишет Insider.

По всей видимости, РФ продолжит получать значительные доходы от экспорта своих энергоресурсов, тем более что власти Индии и Китая не заявляли о намерениях скорректировать свою торговую политику, говорится в статье. Но учитывая, что Запад готовит всё новые пакеты санкций, вполне возможно, что РФ в ближайшем будущем придётся прилагать больше усилий, чтобы преодолеть все препятствия и продолжить доставлять нефть и газ своим платежеспособным клиентам, предупреждает Insider.