Американский сенатор приехал на Тайвань и выступил с угрозами в адрес Китая

Сенатор США Линдси Грэм во время поездки на Тайвань заявил, что Китай должен заплатить высокую цену за поддержку российской агрессии против Украины, пообещав принять все возможное, чтобы не допустить силового воссоединения Тайваня с материковым Китаем.

«Мы заставим Китай заплатить большую цену за то, что они делают. Поддержка Путина должна иметь свою цену», – сказал американский сенатор во время встречи с президентом Тайваня Цай Инвэнь, пишет «Коммерсант» со ссылкой на AFP.

На вопрос, отправит ли Вашингтон войска для помощи Тайваню, если Китай нападет, Грэм не дал прямого ответа, заявив, что США «рассматриваются все варианты».

«У нас есть сильные вооруженные силы не для того, чтобы забирать чужую собственность, а для защиты нашей свободы и свободы мира», – сказал он.

Ранее власти КНР заявили, что намерены во что бы то ни стало обеспечить единство материкового Китая и Тайваня, невзирая на заявления США.

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