ОНФ начал передачу фермерам из ДНР и ЛНР 40 тонн семян овощей для посева

«Общероссийский народный фронт» в рамках акции #МыВместе направит 40 тонн семян овощей жителям и фермерам Донецкой и Луганской народных республик, сообщили в пресс-службе ОНФ.

Как сказал руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов, помощь, в частности, будет предоставлена владельцам приусадебных участков, чтобы они уже сейчас смогли посеять все, что хотели.

«Только из центрального штаба Народного фронта в Москве накануне в республики отправлено 1,5 тонны семян овощей», – передает Life.

В ОНФ отметили, что часть гуманитарного груза для посева, который собирали фермеры со всей страны, уже доставлена в ЛНР. Фермерские хозяйства и сельхозпредприятия Новоайдарского и Славяносербского районов получили около 15 тонн картофеля и ячменя. Руководитель исполкома пообещал помочь фермерам и владельцам приусадебных участков, предоставив им возможность уже сейчас посеять все, что они хотели.

«Уверен, что мирная жизнь будет возвращаться в их дома и осенью они будут есть продукты, выращенные на своих участках из семян, пожертвованных людьми со всей России», – сказал он.

Тем временем волонтеры «Мы Вместе» и «Единой России» доставили гумпомощь в Херсонскую область. Развезено уже более 20 тонн продуктов первой необходимости в населенные пункты Казацкое, Новая Каховка и Новые Лагеря. Также в пункты временного размещения было передано более 1000 единиц бытовой техники, в том числе ноутбуки, телевизоры, микроволновые печи, холодильники, планшеты, а также медицинское оборудование.

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