О главном – Личное мнение

Была в музее и глядя на статую Давида вдруг подумала — ну, хорошо, пусть писька и маленькая, но какой всё-таки красивый мужчина был.



Фото: Соцсети

Потом вспомнила другие греческие скульптуры — какие красивые люди! Даже если у Венеры и груди почти нет, толстовата задница, общее впечатление очень хорошее.

Что интереснее всего, если вглядеться, то и лица у них — ну, не очень.

Всматриваясь в отдельные части тела трудно найти что-то безусловно прекрасное. А в целом — блин, ну ведь реально, не отвести глаз!

Неужели с толстой задницей, без сисек, с маленьким пенисом всё равно можно выглядеть настолько хорошо, что даже я это признаю?

В чём причина-то?

А причина — в осанке. В той, что даёт здоровая спина. Посмотрите на Давида — как он держит голову. И так они — все.

Подсознание считывает здоровье человека как красоту. Я всегда говорила, что здоровье можно смело считать синонимом красоты.

Наши же, офисные, бородки в барбершопах намаслят, джинсики подвернут, носочки разноцветные натянут — всё хорошо даже вроде, но спина — колесом. К тридцатнику уже — радикулит, протрузии, смещения дисков и так далее.

У древних греков из всей медицины был только массаж. Возлягут на ложе, а служанцы им спины руками и распрямляют. Хорошо им было, не то что сейчас, когда часовой сеанс у далеко не самого дорогого массажиста стоит 2-3 тысячи.

Я считаю, что если ты хочешь быть красивой-здоровой, нужно в первую очередь иметь здоровую спину. Ну, а потом, конечно, уже можно и объёмами задницы заниматься.

Самый понятный, простой и эффективный способ избавления от болей в спине, а также профилактики заболеваний позвоночника — методика Cordus&Sacrus.

За рубежом методика Cordus&Sacrus популярна уже лет десять. Используется в 48 странах — в Западной Европе и Северной Америке продано больше 100’000 аппаратов Cordus&Sacrus. Прямых аналогов этой нашей отечественной разработки нет нигде в мире.

Но в России об этой методике пока мало кто слышал, хотя и создана она именно у нас челябинским нейрофизиологом Юрием Корюкаловым и командой неврологов.

В чём суть? Методика включает в себя занятия с аппаратами Cordus&Sacrus и специальные упражнения. В основе воздействия лежит гравитационная терапия — в прямом смысле лежит.

Вы ложитесь на аппарат, анатомические вершины которого погружаются в околопозвоночные мышцы на 3 см (при массаже глубина воздействия достигает в лучшем случае 1 сантиметр). Мышцы расслабляются, спазм — одна из самых частых причин болей — уходит.

Методика Cordus&Sacrus безопасна. Сила воздействия аппаратов определяется собственным весом человека, поэтому не может быть травматичной или чрезмерной.

Первые пять занятий с аппаратами могут оказаться болезненными и не очень эффективными. Это нормально, потому что при хронических и запущенных заболеваниях позвоночника эффект от Cordus&Sacrus накопительный, он проявляется через 6-8 сеансов. Тут важно не бросать занятия и продолжать их.

Новинка — Cordus Vibro с режимами вибротерапии — зачастую помогает даже в запущенных случаях. Аппарат ускоряет лечение, снимает стресс и улучшает сон.

Курс занятий с Cordus&Sacrus помогает минимум на полгода. А купив аппараты один раз, можно пользоваться ими всю жизнь. И всей семьей.

Цена одного аппарата Cordus — 3’900 рублей. По сути это стоимость пары сеансов массажа или мануальной терапии, за которые, кстати, нужно платить постоянно, а эффекта хватает месяца на три.

Спина, конечно, это не только осанка. Это — здоровье в комплексе, вот например, у мужчин при использовании Cordus в области поясницы нередко улучшается потенция. Аппарат просто снимает спазм в пояснице, и за счёт этого восстанавливается нормальный кровоток и нервная регуляция в органах малого таза.

Если методика не поможет в течение месяца, производитель аппаратов возвращает деньги. Однако за 10 лет продаж в 48 странах вернули менее 2% аппаратов из 100’000 проданных. Показательная статистика, ещё раз подтверждающая эффективность Cordus&Sacrus.

Узнать о методике подробнее и заказать аппараты можно на официальном сайте.

Доставка по России бесплатная. По коду MIRO422 — скидка 10%.

Не предназначен для лечения заболеваний. Перед применением требуется консультация врача. Имеются противопоказания.

—