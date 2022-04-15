Талибан* призвал французов не допустить прихода к власти радикалов во главе с Марин Ле Пен

Лидеры движения «Талибан»* Абу Хамид Шуруни и Абд аль-Умар Рахмади записали обращение к французскому народу, в котором призвали не допустить прихода к власти Марин Ле Пен и других радикальных политиков. По мнению афганских лидеров, экстремисты разрушат основы государственности в Пятой Республике и отбросят её далеко в прошлое.

Как отметили талибы в своём видеообращении, Марин Ле Пен не раз высказывалась против феминизма. При её правлении во Франции могут быть ущемлены права женщин, а также религиозных, сексуальных и национальных меньшинств. В своём блоге в Instagram (экстремистская организация, запрещена в РФ) Абд аль-Умар Рахмади опубликовал фотографии войны, в которой «совсем недавно» участвовали предки Марин Ле Пен и совершали там военные преступления. В конце своего обращения афганские лидеры призвали французских братьев «вспомнить о долге» и во втором туре выборов отдать голоса за мэра Парижа Юсуфа аль-Мубараки.

«Ужасно видеть, как ещё недавно цивилизованная страна погружается в пучину средневекового мракобесия. Если во Франции к власти придут экстремисты, в ней сначала наступит 1937 год, а потом сразу XIII век. Братья-французы, не голосуйте за эту нацистку. Истинно говорю вам, что другой кандидат, наш дорогой БРАТ, Мэр Парижа Юсуф аль-Мубараки, куда более достоин стать вашим президентом. При нём не будет никакой исламофобии и ущемления прав мигрантов ни в одном французском вилаяте», – написал Абд аль-Умар Рахмади.

* – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, но это было очень давно

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