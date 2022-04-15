“Жестокие игры” 23 года спустя: Сэльма Блэр и Райан Филлипп на дне рождения Сары Мишель Геллар

Вчера, 14 апреля, свой 45-ый день рождения отметила актриса Сара Мишель Геллар. Отпраздновать юбилей она решила культурно, посетив выставку художника Сэма Маккиннисcа, вдохновленную фильмом “Жестокие игры” 1999 года. К Саре присоединились и другие актеры культовой тин-драмы – 49-летняя Сельма Блэр и 47-летний Райан Филлипп.

Искусство и сюрпризы в мой день рождения. Какой особенный день, – написала Геллар в социальных сетях, позируя с коллегами на фоне полотен с изображением легендарного поцелуя Кэтрин и Сесиль (Геллар и Блэр) и обнаженного Себастьяна (Филлиппа).

В социальных сетях актрису поздравили и звездные друзья, в том числе Шеннен Доэрти, Кристин Ченовет, Гарсель Бове и Аманда Клутс, а также 46-летний супруг Фредди Принц-младший.

Геллар и Принц познакомились в 1997 на съемках подросткового слэшера “Я знаю, что вы сделали прошлым летом”, но встречаться начали только в 2000 году, а поженились в сентябре 2002 года. У пары двое детей: 12-летняя Шарлотта Грейс и 9-летний Рокки Джеймс.

В фильме “Жестокие игры”, основанном на романе 1782 года “Опасные связи” Шодерло де Лакло, Геллар исполнила роль Кэтрин Мертей, богатой девушки из Верхнего Ист-Сайда, заключившей пари со сводным братом Себастьяном Вальмоном. На кону спора оказалась невинность дочери нового директора школы Аннет Харгроув (Риз Уизерспун). Кстати, Риз Уизерспун и Райан Филлипп после съемок в фильме стали встречаться и поженились в 1999 году. Их брак продлился почти 10 лет – только в 2008-м супруги расстались. В этом браке у них родились двое детей – дочь Ава Элизабет Филлипп (род. 9 сентября 1999) и сын Дикон Риз Филлипп (род. 23 октября 2003).