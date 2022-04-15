Володин рассказал о роли Столыпина в истории России

Председатель Совета министров Российской Империи Петр Аркадьевич Столыпин родился 14 апреля 1862 года. Высокий пост он занимал с 1906 по 1911 годы. Чиновник прославился прежде всего как один из ключевых реформаторов в истории нашей страны. Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин напомнил гражданам, что сегодня 160-ая годовщина со дня рождения знаменитого политического деятеля РИ.

Парламентарий подчеркнул, что Столыпин прожил недолгую жизнь, однако успел за это время сделать серьезные преобразования для страны. По его словам, цель реформ председателя совмина заключалась в том, чтобы сделать Россию одной из самых процветающих и успешных мировых держав.

Спикер Госдумы напомнил, что на момент начала Первой мировой войны Империя по темпам экономического роста вышла на первое место в мир и заняла пятую позицию по ВВП. Западные экономисты полагали, что при сохранении таких темпов роста Россия к середине ХХ века займет доминирующую роль в Европе.

“По оценкам современных историков, если бы программа Столыпина полностью воплотилась в жизнь, к 1940 году Россия экономически обогнала США”, – отметил Володин.

Он подчеркнул, что Столыпин вел широкую общественную дискуссию для продвижения своих реформ. Политик опирался на мнение депутатов, постоянно выступал с трибуны парламента. Министр требовал дать ему всего 20 лет для того, чтобы сделать Россию великой. Не дали.

“Если бы в Киевском оперном театре в сентябре 1911-го не прозвучал тот роковой выстрел, возможно, не случилось бы трагедии 1917 года и разрушительной братоубийственной Гражданской войны, унесшей жизни миллионов”, – заключил Володин.