Меган Маркл и принц Гарри тайно встретились с Елизаветой II впервые после переезда в США

Герцог и герцогиня Сассекские впервые за два года встретились с королевой Елизаветой. Правда, принц Гарри виделся с бабушкой год назад – на похоронах принца Филиппа. А вот его супруга, ставшая причиной раздора в королевской семье, предстала перед королевой впервые с момента “побега из дворца”.

В четверг вечером представитель герцога и герцогини Сассекских сообщил, что пара посетила королеву в рамках своей поездки в Нидерланды. Как пишет Telegraph, Меган и принц Гарри прибыли в Лондон в среду и остановились в своем Фрогмор-коттедже в Виндзоре. Таблоиды сообщают, что люди, которые утром в четверг возвращались со службы в часовне на территории Виндзорского замка, не могли поверить своим глазам: им навстречу шли принц Гарри и Меган Маркл. Их представитель сообщил, что пара также встретилась с отцом Гарри принцем Чарльзом и его супругой герцогиней Камиллой, которые в эти дни гостят у королевы в Виндзоре.

О чем они говорили, можно только догадываться, но, как указывают таблоиды, от принца Гарри в королевской семье давно ждут разъяснений относительно его автобиографической книги. Источники в Букингемском дворце сообщали, что его обитатели испытывают “растущее беспокойство” в связи с грядущим выходом автобиографии во второй половине 2022 года. Принц Гарри уже сообщил общественности немало пикантных подробностей из их с Меган Маркл жизни в королевском дворце, и нет никаких оснований предполагать, что он не будет откровенен в своей книге “о взлетах и падениях, ошибках и жизненных уроках”.

Принц Гарри и Меган Маркл

Напомним, что в 2019 году семейство герцога и герцогини Сассекских покинуло свой только что отремонтированный дом во Фрогмор-парке. Меган с сыном Арчи переехали в Канаду, позже к ним присоединился и Гарри. Неожиданно для всех они заявили, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и намерены жить самостоятельно. Потом, уже в Калифорнии, они дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинили родственников в безразличии, а одного неназванного – даже в расизме. Нужно сказать, что отношения в королевской семье и до этого были напряженными. В 2018 году Меган Маркл и принц Гарри поехали в свое первое королевское турне в Африку, и там несколько раз нарушили королевский этикет. В частности, источники в Букингемском дворце сообщали, что герцогиня Сассекская разгневала Елизавету II, появившись на официальном мероприятии в ненавидимых королевой туфлях на высокой платформе. Кроме того, они дали свое первое скандальное интервью о трудностях королевской жизни и о повышенном внимании к ним в программе ITV “Меган и Гарри: африканское путешествие”.

Дальше – больше. Супруги пренебрегли традицией королевской семьи, которая, на самом деле, является жестким правилом: Рождество все дети и внуки Елизаветы II должны встречать вместе – в гостях у королевы. Гарри и Меган вместо этого отправились навещать мать герцогини Дорию Рагланд. Дошло до того, что в ноябре 2019 года источник в Букингемском дворце сообщил журналу People, что никто в королевской семье “не контактирует, не переписывается и не общается” с Гарри и Меган.

Королева с наследниками: сыном Чарльзом, внуком Уильямом и правнуком Джорджем

Гарри приезжал в Великобританию в апреле прошлого года, а затем – на открытие посвященной матери статуи в саду Кенсингтонского дворца в Лондоне. Скульптура принцессы Дианы была установлена в ее любимом “Затонувшем саду”, созданном в 1908 году королем Эдуардом VII к 60-летию леди Ди. Но Меган больше не появлялась при дворе, хотя изначально герцог и герцогиня Сассекские заявляли, что планируют жить поровну в Соединенном Королевстве и в Северной Америке. Косвенно причину объяснял сам Гарри, подавший в суд на правительство своей страны за то, что его семью лишили государственной охраны.

Великобритания всегда будет домом для принца Гарри и страной, в которой, как он надеется, его жена и дети будут в безопасности. Отсутствие защиты со стороны полиции сопряжено со слишком большим личным риском, – говорится в заявлении представителя принца, которое цитирует радиостанция BBC.

Именно этим герцог Сассекский объяснил свое отсутствие на панихиде по принцу Филиппу, которая прошла в конце марта. Но когда стало известно, что они с Меган летят в Нидерланды на “Игры непобежденных”, которые в этом году проводятся в Гааге, это объяснение многие подвергли сомнению. Безопасность на панихиде, в которой участвовали короли многих стран Европы, наверняка, обеспечена не хуже, чем международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военнослужащих, раненых или ставших инвалидами на службе.