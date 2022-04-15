 

“Обоюдное согласие”: Светлана Иванова, Алла Михеева, Анна Снаткина и другие на показе финальных эпизодов

15.04.2022, 13:20, Разное
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Накануне выхода финальных серий психологической драмы “Обоюдное согласия”, шестисерийного сериала режиссера Валерии Гай Германики, развязку истории об  учительнице русского языка и литературы Анне Федоровой показали на большом экране в Москве. Заключительные эпизоды рамках проекта КАРО.Арт зрителям, среди которых были замечены Екатерина Шпица, Мария Голубкина, Арина Шарапова и другие, представили члены съемочной группы и актрисы сериала – Светлана Иванова, Алла Михеева и Анна Снаткина. 

Кстати, Светлана и Анна по случаю выхода сериала дали HELLO.RU эксклюзивные интервью. Беседу с Ивановой вы можете прочитать здесь, а интервью Снаткиной – по этой ссылке.

Анна СнаткинаАлла МихееваСветлана Иванова

Напомним, премьера одного из самых обсуждаемых проектов весны – нового сериала Валерии Гай Германики “Обоюдное согласие” – состоялась 18 марта в онлайн-кинотеатре KION. По сюжету молодая учительница русского языка и литературы Анна Федорова приезжает на вечеринку к старым друзьям на яхту. Под утро Анна прыгает в море, в то время как остальные еще спят. В мокром платье, босиком, с синяками и ссадинами на теле девушка добирается до отделения полиции и пишет заявление об изнасиловании. В преступлении она обвиняет своих друзей, влиятельных людей города. Дело вызывает огромный резонанс, и расследование проливает свет на события из прошлого всех фигурантов дела.

Подробнее о том, как проходили съемки и что осталось за кадром, рассказывали тут.

Мария ГолубкинаЕкатерина ШпицаАрина ШараповаЯна ГладкихДмитрий КожомаДанила ШараповИгорь МишинПетр АнуровФедор ЛавровВладимир Маркони



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