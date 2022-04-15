Die Welt – в ВОЗ рассказали об обнаружении новых вариантов коронавируса

В ВОЗ сообщили о появлении новых подвариантов штамма «омикрон», пишет Die Welt. Эксперт ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керкхове отметила, что пока у организации недостаточно данных о том, чтобы судить о заразности и тяжести заболеваний, вызываемых новыми вариантами: она также призвала страны пристально наблюдать за мутациями коронавируса.



AP

В ВОЗ сообщили об обнаружении новых подвариантов коронавируса, пишет Die Welt. Речь идёт о мутациях штамма «омикрон», названных BA.4 и BA.5: их обнаружили на юге Африки и в ряде европейских государств. Отмечается, что их характеристики несколько отличаются от оригинального «омикрона».

На данный момент эксперты устанавливают, являются ли новые варианты более заразными, вызывают ли иное протекание болезни и устойчивы ли они к вакцинам, пишет издание. По словам эксперта ВОЗ по COVID-19 Марии Ван Керкхове, пока нет свидетельств тому, что BA.4 и BA.5 вызывают более тяжёлое течение болезни. При этом Ван Керкхове подчеркнула, что пока у ВОЗ слишком мало данных, и призвала страны пристально наблюдать за новыми вариантами.

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан отметил, что «нельзя позволить себе потерять вирус из виду». Он подчеркнул, что коронавирус постоянно мутирует, поэтому необходимо пристально отслеживать его развитие.

Несмотря на общее снижение числа смертей, вызванных коронавирусом, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус по-прежнему оставил пандемию в статусе «чрезвычайной ситуации международного масштаба», пишет Die Welt. Эксперты ВОЗ предостерегают страны мира от расслабленности и заявляют о том, что вирус остаётся заразным и быстро распространяется.