 

NTD – стеклодув из Ганы хочет избавить свою страну от мусора и от импортных предметов из стекла

15.04.2022, 13:15, Разное
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Единственный профессиональный стеклодув в Гане создаёт красивые вазы и кувшины из переработанного стекла старых бутылок, которые собирает на свалке. Как передаёт NTD, у него есть миссия — он хочет избавить эту африканскую страну от импортных предметов из стекла, а заодно — от мусора. Мастер уже обучил и нанял на работу нескольких помощников, у которых когда-нибудь появятся мастерские и собственные ученики.

В обожжённых руках Майкла Тетте расплавленное стекло превращается в красивые вазы и кувшины. Он единственный в Гане профессиональный стеклодув. И у него есть миссия — хочет избавить эту африканскую страну от импортных предметов из стекла, а заодно — от мусора.

Мастер использует старые бутылки. Собирает их на городской свалке.

МАЙКЛ ТЕТТЕ, стеклодув: Мы не хотим, чтобы битое стекло валялось по всей округе или на свалке. Если использовать вторсырьё, можно заработать деньги.

Ещё один плюс — изделия из переработанного стекла стоят дешевле.

Гана ежегодно импортирует изделия из стекла и керамики на сумму 300 миллионов долларов. Примерно 80 процентов этих денег уходит в Китай. Майкл надеется, что в будущем Гана сможет сама себя обеспечивать стеклом.

Мастер уже обучил и нанял на работу нескольких помощников. Когда-нибудь и у них появятся мастерские и собственные ученики.

Дата выхода в эфир 13 апреля 2022 года.



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