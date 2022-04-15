Песков ответил на вопрос о продаже нефти и угля за рубли

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, говоря о перспективах перехода к оплате в рублях за нефть и уголь, заявил, что преждевременно говорить, каких групп товаров это коснется и когда.

«Установка президента – это методично и этапно, последовательно работать к расширению диапазона использования национальных валют. Сейчас давать какие-то точные сроки, по каким группам товаров, когда можно переходить на использование национальных валют, было бы неправильно. Это работа достаточно сложная, но концептуальная установка президента абсолютно очевидна», – приводит его слова РИА «Новости».

Представитель Кремля подтвердил, что вектор на это будет и работа в этом направлении будет активизирована. «Да, безусловно, да – в соответствии с поручением президента», – сказал Песков.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что банки недружественных стран задерживают оплату российских энергоносителей. Глава государства указал, что попытки западных стран избавиться от поставщиков нефти и газа из РФ отразятся на мировой экономике. Президент призвал подготовить российский валютный рынок к переходу на расчет в нацвалютах, это он назвал стратегической задачей.

Напомним, 23 марта Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Ряд стран уже перешли на оплату газа рублями.

Газета ВЗГЛЯД анализировала целую серию ошибок Еврокомиссии, которые привели Европу к энергетическому кризису.

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