МИД пообещал ответить на объявление персонами нон грата дипломатов в Северной Македонии

Москва даст соответствующий ответ на объявление Северной Македонией российских дипломатов персонами нон грата, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Россия даст соответствующий ответ», – передает РИА «Новости» ответ Захаровой на решение Северной Македонии.

Ранее власти Северной Македонии решили объявить шесть российских дипломатов персонами нон грата.

«Сегодня посол РФ в Северной Македонии Сергей Баздникин был вызван в МИД, где ему была вручена вербальная нота, в которой шесть дипломатов посольства Российской Федерации были объявлены персонами нон грата в Северной Македонии», – говорится в заявлении МИД страны.

Внешнеполитическое ведомство утверждает, что дипломаты занимались «деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях». Они должны покинуть территорию балканской республики в течение «ближайших пяти дней».

Всего за месяц, как подчеркивает МИД Северной Македонии, за месяц страна объявила персонами нон грата семерых российских дипломатов.

Напомним, 28 марта Северная Македония объявила пять российских дипломатов персонами нон грата.

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