Мнение: Урок истории о бездомности

«Я хочу дать вам небольшой урок истории о бездомности. В 1910 году Гитлер решил какое-то время пожить на улице. Так в течение двух лет Гитлер жил на улицах и практиковал свое ораторское искусство, язык тела и то, как общаться с массами. А затем продолжил вести жизнь, которая вошла в учебники истории.

Итак, для многих людей быть бездомным это не тупик. Они могут уйти из этих лагерей и вести продуктивную жизнь или, как в случае с Гитлером, очень непродуктивную жизнь» (с) сенатор от штата Теннесси Фрэнк Найсли

https://www.huffpost.com/entry/tennessee-hitler-homeless_n_62582b6ae4b0e97a351bf1bf – первоисточник

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