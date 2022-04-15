 

Мнение: Панихида

15.04.2022, 12:31, Разное
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Ночью по Киеву и другим городам Украины был нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. Судя по масштабу и бессмысленности акции, это был ответ за утопленную «Москву». «Массированный удар», конечно, это сказано немного громко — сколько ракет нашли, столько и пустили. Не скупясь. По Киеву, к примеру, пришло около десятка.

До сих пор неизвестна судьба экипажа «Москвы», не говоря уже о потерях, которые традиционно никто оглашать не собирается. Официальное сообщение, что экипаж крейсера был эвакуирован, выглядит предельно абстрактным.

Трагедия «Москвы» – это, по всей видимости, проблема понимания высшего руководства страны смысла, вложенного в этот проект с очень короткой линейкой кораблей.

Задача кораблей данного проекта — не воевать, а символизировать. Это не оружие поля боя, это инструмент сдерживания. Как стратегические ядерные силы. Никто в здравом уме не таскает «Ярсы» и «Сатану» на поле боя и не трясет ими перед носом каждого противника. Они — для совершенно другого. Не для войны уж точно. Это инструмент однократного применения, причем самое лучшее, что с ним вообще можно сделать – не применять никогда. А вот этим должны заниматься уже не военные, а политики.

Точно так же и корабли проекта «Атлант» — это инструмент демонстрации угрозы, но не инструмент поля боя. Задача «Москвы», «Варяга», «Маршала Устинова» – создать неприемлемую угрозу для любой авианосной группы потенциального противника, рискнувшего подойти к ключевым морским базам России. Все остальные «фичи» проекта — второстепенные. Для любой другой войны «Атланты» не то что бы непригодны, но их задача — стоять у стенки, как стратегическая ракета в шахте, и иногда выходить в море, чтобы напоминать о себе. Воевать по-мелочи таким оружием — идиотизм высшего уровня.

И тот факт, что стратегическое оружие вытащили на туземную войну, говорит ровно об этом — клиническом, непрошибаемом и абсолютном идиотизме высшего руководства страны. С соответствующим этому медицинскому диагнозу результатом. Dixi.

Источник: Эль Мюрид



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