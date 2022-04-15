На центральных улицах Москвы появятся тележки с мороженым

Власти российской столицы объявили электронные торги на установку 16 передвижных тележек с мороженым на центральных улицах города. 14 объектов смогут работать исключительно в летний сезон, еще два будут работать круглый год, сменяя ассортимент.

Летние тележки с мороженым будут работать с 1 мая по 1 октября. Заявки на участие в электронных торгах начнут принимать с 29 апреля, а сам аукцион пройдет 6 мая.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков подчеркнул, что победители смогут заключить с мэрией пятилетний контракт.

К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса. По словам чиновника, реализация на торгах права на ведение коммерческой деятельности в нестационарных торговых объектах — это возможность для предпринимателей начать свое дело с небольших инвестиций. Он также обратил внимание на малую начальную стоимость лотов.

“По итогам прошлого года конкуренция на таких торгах составила три человека на лот, а начальная стоимость увеличивалась в среднем в 4,6 раза. В настоящее время на аукцион выставлено 16 тележек в шести районах Центрального административного округа Москвы. Учитывая, что начальная стоимость за лот — от 4,5 тысячи в месяц, готовые бизнес-решения по продаже мороженого, напитков и выпечки могут заинтересовать как малые, так и микропредприятия”, — отметил Щербаков.

По результатам аукциона девять объектов откроются в Тверском районе Москвы, еще три — на Арбате, по одному в Пресненском, Мещанском, Басманном районах столицы и в районе Замоскворечье.