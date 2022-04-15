Карди Би и Offset раскрыли имя полугодовалого сына и впервые показали его фотографии

Вчера Карди впервые поделилась фотографиями полугодовалого сына в социальных сетях, зашифровав его имя в смайликах. Отец же мальчика, рэпер Offset секретничать не стал и выложил в свои социальные сети фото младенца, раскрыв в описании поста необычное имя. После чего Карди заявила в своем микроблоге, что именно она его и придумала.

Как придумала, так и попалась! ЭТО ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ ЕГО ИМЯ! – написала она под видео, на котором отчетливо видно украшение с гравировкой Wave Set Cephus (Вэйв Сет Сифус).

Также вчера в сети появилась обложка нового номера журнала Essence, на которой родители снялись впервые с двумя своими детьми и тремя детьми рэпера от первого брака. Это их первый семейный портрет в полном составе.

Впервые рэперша сообщила о своей беременности на премии BET Awards в июне во время совместного выступления с Offset и группой Migos. О рождении сына было официально объявлено 6 сентября прошлого года. Артистка поделилась новостью в социальных сетях вместе с трогательной фотографией прямо с больничной койки.

Для Карди и Offset это не первый ребенок, у них уже есть 3-летняя дочь Калчер. Также у рэпера есть дети от предыдущих отношений: 7-летняя дочь Калея Мари и сыновья – 7-летний Коди и 12-летний Джордан.