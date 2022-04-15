 

Полина Аскери, Ирина Хакамада, Мария Шумакова, Сергей Жуков с женой и другие на открытии ярмарки “Арт Москва”

15.04.2022, 11:55, Разное
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Вчера, в День космонавтики, в Гостином Дворе открылась крупнейшая и старейшая художественная ярмарка. В этом году мероприятие изменило свой формат: произведения, представленные на стендах более 100 российских галерей, охватили различные периоды как классического, так и современного искусства.

Свои корнеры представили владельцы галерей, участвующие в ярмарке: Полина Аскери, Алина Крюкова, Владимир Фролов и Евгения Шохина, Инна Хегай, Ирина Бычкова и Дмитрий Ханкин. Среди первых гостей ярмарки оказались коллекционеры Шалва Бреус, Тамаз Манашеров, Дмитрий Коваленко, Александр и Марина Раппопорты, Александр Добровинский, Пьер Броше, а также звезды шоубизнеса и представители светской Москвы: Константин и Ольга Андрикопулос, Татьяна Веденеева, Константин Крюков, Сергей Жуков, Алина Буре, Ирина Йовович, Алена Водонаева, Жасмин, Маша Цигаль и другие.

Выставка открыта для всех желающих до 17 апреля включительно.

ЖасминМария ШумаковаСергей Жуков и Ирина БурдАнна АлександроваКонстантин и Ольга АндрикопулосАлександр ДобровинскийАлена ВодонаеваЕвгения ПоповаАлина КрюковаПолина АскериИрина ХакамадаКонстантин КрюковМаша ЦигальАнка АхалаяАлександр и Марина РаппопортТатьяна Веденеева



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