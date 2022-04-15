Полина Аскери, Ирина Хакамада, Мария Шумакова, Сергей Жуков с женой и другие на открытии ярмарки “Арт Москва”

Вчера, в День космонавтики, в Гостином Дворе открылась крупнейшая и старейшая художественная ярмарка. В этом году мероприятие изменило свой формат: произведения, представленные на стендах более 100 российских галерей, охватили различные периоды как классического, так и современного искусства.

Свои корнеры представили владельцы галерей, участвующие в ярмарке: Полина Аскери, Алина Крюкова, Владимир Фролов и Евгения Шохина, Инна Хегай, Ирина Бычкова и Дмитрий Ханкин. Среди первых гостей ярмарки оказались коллекционеры Шалва Бреус, Тамаз Манашеров, Дмитрий Коваленко, Александр и Марина Раппопорты, Александр Добровинский, Пьер Броше, а также звезды шоубизнеса и представители светской Москвы: Константин и Ольга Андрикопулос, Татьяна Веденеева, Константин Крюков, Сергей Жуков, Алина Буре, Ирина Йовович, Алена Водонаева, Жасмин, Маша Цигаль и другие.

Выставка открыта для всех желающих до 17 апреля включительно.

Жасмин Мария Шумакова Сергей Жуков и Ирина Бурд Анна Александрова Константин и Ольга Андрикопулос Александр Добровинский Алена Водонаева Евгения Попова Алина Крюкова Полина Аскери Ирина Хакамада Константин Крюков Маша Цигаль Анка Ахалая Александр и Марина Раппопорт Татьяна Веденеева