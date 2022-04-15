FAZ – теперь и хлеб с маслом — следом за энергией в Германии продолжают дорожать продукты

Цены на электроэнергию и продукты питания в Германии продолжают расти, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Подорожали уже даже хлеб и сливочное масло, цены на которое к марту выросли почти на 18%. Растительное масло возросло в цене на все 30% и стало дефицитным товаром в ряде магазинов страны. Более того, существенно увеличились оптовые цены и цены, устанавливаемые производителями, — и с некоторой задержкой это также дополнительно почувствуют потребители.



AP

На примере сливочного масла это заметно особенно хорошо: в дискаунтере Aldi цена на дешёвые сорта уже превысила рубеж в €2, отмечает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

В более дорогих супермаркетах за пачки в 250 грамм часто приходится платить от €2,50 до почти €3. Это значительно больше, чем в последнее время: по данным Федерального статистического управления, за год к марту цена на сливочное масло выросла в среднем на 17,6%, но в некоторых случаях она, похоже, намного выше, подчёркивает журналист издания.

После того как военные действия на Украине сотрясли рынок пшеницы, хлеб тоже заметно подорожал: средний рост цен составил 7,1% — не говоря уже о растительном масле, которое стало дефицитом в некоторых магазинах и на которое зафиксирован рост цен в среднем на 30%.

Ежеквартальный отчёт Frankfurter Allgemeine о ценах показывает: жизнь дорожает не только из-за цен на электроэнергию. Рост цен на продукты питания также составил в среднем 6,2%. «Наконец», — скажут некоторые, кто считает, что еда в Германии всегда была слишком дешёвой. «К сожалению», — скажут другие — особенно те, чьи и без того не слишком тугие кошельки становятся всё тоньше.

Согласно индексу потребительских цен (ИПЦ), общий уровень инфляции составил 4,9% в январе, 5,1% в феврале и 7,3% в марте, что свидетельствует об очередном скачке цен.

Как отмечает издание, ещё большее беспокойство вызывает рост цен на предшествующих торговле этапах, и следует опасаться, что по крайней мере часть из этих процессов отразится на потребительских ценах с некоторой задержкой во времени. Что касается цен, устанавливаемых производителями сельскохозяйственной продукции, по сравнению с февралем прошлого года на зерновые они выросли на 33% на картофель — на 88%, на рапс — на 52%, а на молоко — на 30%.

Оптовые цены также выросли, подчёркивает немецкая газета. В течение 12 месяцев оптовые цены на нефтепродукты увеличились на 70%. Сильно выросли цены на твёрдое топливо (на 62%), руды и металлы подорожали на 55,8%, зерно, табачное сырьё, семена и корма для животных выросли в цене на 43%, точно так же, как и на необработанную древесину.

На этом фоне интересно посмотреть, как на это развитие событий отреагирует Европейский центральный банк (ЕЦБ), отмечает издание. Также остаётся вопросом, как будут действовать компании в различных отраслях и попытаются ли они компенсировать значительный рост инфляции изменениями в зарплатах или нет.

Как поясняет Frankfurter Allgemeine, инфляция становится инструментом компаний в системе с негибкой заработной платой. Если она высока, это приводит к снижению заработной платы с поправкой на инфляцию. Однако в отраслях, где действуют коллективные договоры, снижение реальной заработной платы маловероятно, поскольку профсоюзы будут настаивать на компенсации инфляции, заключает немецкая газета.