 

Названа главная цель захода кораблей НАТО в Балтийской море

15.04.2022, 11:45, Новости дня
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«Военные учения – это лишь прикрытие. Мы видим элемент наращивания военной группировки сил НАТО на Балтийском направлении, которая занимается разведывательными действиями», – сообщил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее корабли НАТО группы SNMG1 вошли в Балтийское море для участия в учениях.

«Соединение SNMG1 – это корабли, которые относятся к постоянному соединению НАТО в Атлантике. Сейчас же их перегнали в Балтийское море под видом учений. Безусловно, это напрямую связано с ситуацией на Украине», – отметил первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Этот шаг надо рассматривать как «элемент наращивания военной группировки сил НАТО на Балтийском направлении». «Причем совершенно очевидно, что параллельно они будут проводить гидроакустическую и радиоэлектронную разведку. Причем, в случае с последней будут использоваться все методы: оптико-электронная, радиотехническая и собственно радиоразведка», – настаивает собеседник.

«Все эти корабли имеют противокорабельные ракеты, правда у большинства их них предусмотрены ракеты малой дальности. Между тем, для Балтийского моря этого вполне достаточно», – сказал собеседник. Он также заверил, что у РФ есть необходимые силы для того, чтобы отразить потенциальную опасность.

«На сегодняшний день в акватории с нашей стороны стоят малые ракетные корабли, которые фактически способны разгромить это соединение. Они вооружены ракетами П-120 «Малахит» и П-270 «Москит», которые хотя и имеют существенно меньшую дальность, чем натовские «Гарпуны», но обладают огромной пробивной способностью. Кроме того, у нас там имеются береговые ракетные войска, в том числе вооруженные комплексами «Бастион», – заключил Сивков.

В пятницу в Балтийское море вошли корабли 1-й постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1, которые примут участие в военных учениях на следующей неделе. Тем самым НАТО намерено «продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря».

Группу SNMG1 возглавляет коммодор Королевского флота Нидерландов Ад ван де Санде. Сама же группа представлена шестью кораблями. Среди них датский фрегат Peter Willemoes (F362), оснащенный зенитными ракетами SM-2 IIIA и противокорабельными ракетами Harpoon Block II. Помимо этого, в Балтийском море сейчас находится два корабля Германии – корвет Erfurt (F262) и танкер FGS Berlin.  

Также в группе представлены голландский фрегат HNLMS De Zeven Provinciën (F802), британский фрегат HMS Northumberland и канадский фрегат HMCS Halifax (FFH 330), все они оснащены противокорабельными ракетами «Гарпун».  

Ранее 8 апреля в акватории Балтийского моря прошли плановые учения свыше 15 боевых кораблей Балтийского флота. Стрельбы велись по мишеням, имитирующим боевые корабли противника и средства воздушного нападения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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