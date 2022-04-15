 

Контроль над административным зданием в Попасной взят российскими войсками

15.04.2022, 10:47, Разное
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Попасная представляет особую стратегическую важность, поскольку находится на возвышенности, а также соседствует с транспортным узлом, связывающим Славянск и Краматорск. На протяжении восьми лет инструкторы НАТО создавали здесь укрепрайон, накачивая город военной техникой и оружием. Здесь расположены наиболее боеспособные подразделения ВСУ.

Российские силы ведут методичную работу по укрепленным позициям нацбатов и украинской армии. Сложнейшую операцию проводят подразделения вооруженных сил ЛНР, Росгвардия Чеченской Республики, а также, по некоторым данным, бойцы «ЧВК Вагнера».

Контроль за центром города позволит окончательно ликвидировать мощный укрепрайон и разгромить противника.



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