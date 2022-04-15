Хотим похудеть – вешаем плотные занавески в спальне: как сон в темноте влияет на наш вес

Спокойный сон зависит от ряда факторов. Это и качество матраса, и температура воздуха в спальне, и фоновый шум. А вот что касается яркости света в комнате, то она влияет не только на сон, но и на фигуру. Как показали исследования, светлая спальня способствует набору веса, так как является причиной резистентности к инсулину.

Польза сна в темной спальне

Результаты эксперимента показали, что даже слабое освещение влияет на вес и на резистентность к инсулину. Повышение последней наблюдалось даже рано утром, когда за окном еще были сумерки. От этого напрямую зависит увеличение веса.

Во время сна в светлой комнате было также отмечено, что сердце начинает сокращаться чаще. Также с повышенной освещенностью связана активизация симпатической нервной системы. Это приводит к нарушению синхронизации ритмов дня и ночи, из-за чего смешиваются гормоны, которые отвечают за сон и за чувство голода. От симпатической нервной системы зависит, насколько вы будете работоспособны в течение дня. А от парасимпатической нервной системы, которая доминирует ночью, зависит качество сна.

Уменьшаем количество источников света в спальне

Специалисты рекомендуют количество источников света в спальне свести к минимуму. Прежде всего, на окнах в комнате вы можете повесить занавески или жалюзи. Они будут препятствовать попаданию в комнату света от источников, находящихся снаружи (например, от уличных фонарей).

Также помехой качественному сну является светодиодный свет, который излучают мобильные телефоны, планшеты и телевизоры. Он является причиной повышения уровня адреналина, из-за которого сложнее уснуть. Свет от смартфонов также приводит к понижению уровня мелатонина, который способствует засыпанию. Эксперты уверены, что от количества источников ночного света напрямую зависит кардиометаболическое здоровье.