Insider – усиление давления на Москву аукнется Западу экономическими потрясениями

Западные ограничения, принятые в отношении России, так и не привели к прекращению спецоперации на Украине. Более того, если США и ЕС захотят ужесточить санкции против Москвы, то они рискуют столкнуться с резким ростом инфляции и рецессией, пишет Insider.



AP

В то время как американцы страдают из-за того, что президент Джо Байден назвал «путинским повышением цен», санкции, вызывающие эту инфляцию, не останавливают российско-украинский конфликт. Более того, «ужесточение наказания» может вызвать гораздо большие экономические потрясения в США и Европе, пишет Insider.

По некоторым оценкам, РФ является страной, которая подверглась наибольшему количеству санкций. Тем не менее, несмотря на то что Запад разрывает со страной финансовые связи и резко сокращает экспорт её энергоносителей, она продолжает спецоперацию.

Критики Кремля считают, что западным странам следует усилить ограничения. Однако подобный шаг лишь усугубит в них инфляцию и повысит риск рецессии в недалёком будущем, подчёркивает издание.

Благодаря возросшему интересу со стороны Индии и долгосрочным контрактам с Китаем РФ увеличила экспорт нефти. Запад «предпринял беспрецедентные действия, чтобы подорвать массовую торговлю энергоресурсами» с Москвой, но спрос в других странах по-прежнему достаточен, чтобы поддерживать сектор на плаву, обращает внимание Insider.

В то время как США ввели полный запрет на российские энергоносители, Соединённое Королевство объявило о поэтапном отказе от импорта. Но Евросоюз занял «ещё более мягкую позицию» и продолжает обдумывать нефтяное эмбарго.

Вероятно, это связано с тем, что ЕС получает из РФ около 40% газа и около 27% нефти, что делает блок и Великобританию гораздо более уязвимыми перед инфляционным кризисом. Европейские страны могут полностью отказаться от энергоносителей Москвы, но это приведёт к резкому скачку цен, отмечает издание.

Запрет также может усугубить проблемы с инфляцией, с которыми уже сталкивается регион. Напряжённость в цепочках поставок продолжает сказываться на крупных экономиках, а более высокие цены на энергоносители почти наверняка вызовут рост тарифов на доставку, что затронет все виды товаров и ещё больше увеличит разрыв между спросом и предложением.

Кроме того, нельзя забывать, что нефть и газ играют важную роль во многих производственных процессах. Например, повышение цен на голубое топливо повлечёт за собой подорожание удобрений, стоимость которых уже подскочила настолько, что вызвала опасения относительно голода и роста цен на продукты питания во всём мире. Иными словами, новые запреты на российские энергоносители рискуют спровоцировать цепную реакцию, которая ухудшит инфляцию во всей западной экономике, поясняет издание.

«Экономические страдания» могут стать ключевым элементом для того, чтобы «остановить» Россию. Но если Запад собирается применять такие меры, то должен быть готов к тому, что они коснутся его самого, заключает Insider.