 

Путин подписал закон о привлечении граждан Белоруссии к строительству космодрома Восточный

15.04.2022, 10:20, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет госкорпорации «Роскосмос» привлекать граждан и компании Белоруссии к работам по строительству космодрома Восточный.

Закон уточняет особенности осуществления отдельными лицами деятельности на территории закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Циолковский в Амурской области. Речь идет в том числе о выполнении работ и оказании услуг, связанных со строительством и реконструкцией объектов наземной космической инфраструктуры Восточного, передает ТАСС.

Согласно документу, госкорпорация «Роскосмос» сможет привлекать к работе на территории города Циолковский граждан Белоруссии и юридических лиц республики, учредителями которых выступают ее граждане или само это государство. При этом юрлица должны быть созданы в организационно-правовой форме, установленной законодательством Белоруссии. Порядок и условия привлечения таких лиц будет определен президентом РФ и российским правительством.

Напомним, 12 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на вопрос, когда можно ожидать появления белорусских строителей на Восточном, сказал: «За нами не заржавеет». Он также поделился впечатлениями от космодрома, отметив, что есть ощущение, что никаких санкций нет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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