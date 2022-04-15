Корабль ВМФ РФ ударил «Калибром» по заводу на окраине Киева
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Российский корабль нанес удар «Калибрами» по военному заводу на окраине Киева, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Сегодня ночью высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет», – приводит его слова РИА «Новости».
Он подчеркнул, что «количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории».
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