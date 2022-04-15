 

Минобороны Казахстана назвало причину отмены парада ко Дню Победы

15.04.2022, 10:20, Новости дня
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Власти Казахстана не будут проводить военный парад ко Дню Победы в этом году в связи с экономией бюджетных средств и необходимостью решения других приоритетных задач, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

«Проведение военного парада в Казахстане в 2022 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений вооруженных сил Казахстана, выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В 2020-2021 годах в Казахстане отменяли парад из-за ситуации с коронавирусом.

Напомним, в среду в минобороны заявили, что в Казахстане в этом году не планируется организация парада, посвященного 30-летию образования вооруженных сил республики и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. При этом не пояснялись причины такого решения.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Казахстан отменил парад в честь Дня Победы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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