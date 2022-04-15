Сестра Жанны Фриске Наталья назвала дочь в честь небесного тела

Сестра Жанны Фриске спустя неделю после рождения долгожданной дочери рассекретила ее имя. 35-летняя Наталья назвала малышку Луной:

Наконец-то хочу познакомить вас с моей маленькой принцессой. Я очень долго выбирала имя, хотела, чтобы оно малышке подходило… Чтобы было необычное, созвучно с нашей фамилией. Случайно увидела это имя и просто влюбилась! Не представляла, что мою дочь будут звать как-то иначе. Знакомьтесь, моя маленькая вселенная, Фриске Луна Александровна. P.S. Ударение на “у”, — написала мама, опубликовав свидетельство о рождении ребенка.

Напомним, девочка появилась на свет в пятницу, 8 апреля, весом 4470 граммов и ростом в 58 сантиметров.

О своей беременности сестры Жанны Фриске объявила в середине февраля. Для нее и Александра Титова это первый ребенок. Наталья не стала скрывать, что дважды проходила процедуру ЭКО. Последняя попытка дала положительный результат, и Фриске забеременела. Правда, незадолго до родов Наталья рассталась с отцом ребенка. Также по этой причине девочка будет носить фамилию матери – Фриске.

Я забеременела раньше Жанны — в 2011 году. Но, к сожалению, тогда малыш замер, то же самое произошло в 2014 году и в 2015-м. Врачи говорили, что у нас с Сергеем генетическая несовместимость. В 2017 году делали ЭКО — тоже не получилось. неудача и стала одной из причин развода. В 2019 году доктор сказал, что после всего, кроме ЭКО, мне уже ничего не поможет. После всех выскабливаний и выкидышей я «заработала» непроходимость труб. Вот такая история. Полгода себя подготавливала. В итоге пошла к врачу, которому доверяла. Она мягко, бережно, аккуратно ввела меня в протокол и, тьфу-тьфу, все получилось с первого раза. Сделала тест на девятый день после подсадки — сразу две полоски, — рассказывала она в передаче “Звезды сошлись” на НТВ.

Причиной выкидыша стали глубокие переживания, связанные не только с потерей сестры. Наталья, как и вся семья Фриске, конфликтует с Дмитрием Шепелевым, отцом своего племянника Платона. Финансовые разбирательства, начавшиеся почти сразу после ухода Жанны, продолжаются до сих пор. В 2020 года родители Жанны Фриске отсудили у Дмитрия Шепелева семь миллионов рублей, а в прошлом телеведущий выиграл дело, связанное с недвижимостью.

К рождению ребенка готовилась вся семья Фриске – несколько недель назад уже полностью были готовы детская комната и кроватка, в сборке которой принимали участие родители Натальи и Жанны.