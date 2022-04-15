 

Fox Business – у Байдена нет политики по борьбе с инфляцией — лишь оправдания и обвинения всех, включая Путина

15.04.2022, 9:02, Разное
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У правительства США нет чёткой политики против нарастающей инфляции, считает Fox Business. Вместо этого Джо Байден занят тем, что придумывает оправдания и перекладывает вину на всех остальных. Сдержать инфляцию может ФРС, но её методы, скорее всего, приведут к рецессии.

У президента нет политики в отношении инфляции, у него есть только оправдания. Он путается, сталкивая вину на кого угодно — от нефтяных компаний до Путина. Он говорит, что сделает всё, что в его силах, для борьбы с ростом цен: всё, кроме добычи нефти, устранения бюрократических барьеров и реалистичного отношения к зелёной энергетике.

Где глава Министерства финансов США Джанет Йеллен? Она поддержала огромные выплаты в рамках плана Build Back Better. Является ли она до сих пор сторонником больших трат? Разумеется! Вливание ещё одного-двух триллионов в экономику не является надёжной политикой по борьбе с инфляцией.

А где министр энергетики Дженнифер Грэнхолм? В ноябре она говорила о том, что крупные вливания в инфраструктуру ослабят инфляцию, однако этого не произошло. На самом деле продвигаемая Грэнхолм зелёная энергетика только усугубляет инфляцию.

Знаете, что произойдёт дальше? У правительства нет политики по борьбе с инфляцией, зато такая политика есть у ФРС. Они повысят ключевые ставки и перестанут печатать деньги, что, в свою очередь, может закончиться рецессией. Но это нормально, ведь Байден просто переложит вину на кого-нибудь другого. 

Дата выхода в эфир 13 апреля 2022 года.



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