Число прибывших в Россию с территории Украины и Донбасса превысило 800 тыс. человек

Более 800 тыс. человек прибыли в Россию с территории Украины, ЛНР и ДНР, сообщили в силовых структурах.

«Всего в Россию, по данным 15 апреля, прибыли более 808 тыс. человек, среди них свыше 153 тыс. детей», – сообщил источник ТАСС. Он уточнил, что поток прибывающих в Россию со стороны Донбасса и Украины не снижается. «Ежедневно российскую границу пересекают около 20 тыс. человек», – уточнили в силовых структурах.

Напомним, число граждан, прибывших в Россию с территории ДНР, ЛНР и Украины, на утро четверга превысило 790 тыс. человек, увеличившись за сутки на 18,6 тыс.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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