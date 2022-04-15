 

Минобороны показало работу расчетов комплексов РЭБ на Украине

15.04.2022, 9:00, Новости дня
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Минобороны РФ опубликовало видео работы расчетов комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе специальной военной операции на Украине.

«Расчеты комплексов радиоэлектронного подавления «Красуха-4С», «Мурманск», «Москва» отрабатывают задачи по поиску, идентификации воздушных объектов, в том числе разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, подавляют работу бортовых радиолокационных станций самолетов», – говорится в сообщении на странице военного ведомства во «ВКонтакте».

 

«Комплекс зарекомендовал себя очень хорошо, работает безотказно в любых погодных условиях. Основная задач у нас – это прикрытие группировки войск от радиолокационной разведки и прицельных ударов авиации противника. В ходе операции было обнаружено 12 комплексов «Байрактар», мы произвели их подавление и комплексы не смогли произвести прицельный удар по нашим группировкам», – сообщил командир роты РЭБ.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российская операция на Украине разрушает репутацию «Байрактаров».

 

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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