 

Мнение: Об ответке за «Москву». И Белгород. И Брянск…

15.04.2022, 8:53, Разное
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Наверное, иногда не стоит брать на слабо́. В ответ может и «прилететь». В прямом смысле.

Российское Минобороны «честно» предупредило все заинтересованные стороны, что стрелять по объектам на территории РФ не сто́ит. «Если случаи нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации продолжатся, то Вооружёнными силами … будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего Российская армия до сих пор воздерживалась», — отчеканил генерал-майор Игорь Конашенков.

И тут началось

Внезапно «сдетонировал боеприпас» на флагмане Черноморского флота России, крейсере «Москва». Никто ничего не подтверждал, но в Киеве праздновали и намекали. Тем более, что корабль затонул. В тот же день, как сообщают российские СМИ, ВСУ обстреляли посёлок Климово на границе с Черниговской областью. Пострадали семь человек.

И вот теперь, как сообщается, «мощные взрывы прогремели в Киеве, часть столицы осталась без электричества, в городе работает ПВО». Кроме того, удар «Калибров» был нанесён по заводу «Нефтехимик Прикарпатья» в Ивано-Франковске. Наконец, появились видео мощных обстрелов Харькова.

«Медведя» разбудили и вытащили из берлоги?

Что же дальше?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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