 

Беларусь пригрозила России штрафом в случае перехода кредитования республики с доллара на рубли

15.04.2022, 8:51, Разное
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Министерство финансов Беларуси предупредило правительство РФ о начислении штрафных санкций в случае отказа от предоставления кредитных средств в предписанной договором валюте. 

В Минске заявили, что откажутся от российского займа, если он поступит не в долларах или евро. В ином случае Беларусь потребует безвозмездную компенсацию за неустойку в размере 40% от первоначального кредита.

Российский Минфин отреагировал на жалобу и сослался на закон, разрешающий выплачивать средства союзным республикам в рублях. Также перечисления в иностранной валюте не рассматривалась из-за вето Центробанка на использование золотовалютных резервов РФ для предоставления займов. Для решения возможного конфликта из-за нарушения договора, Минфин предложил расширить срок погашения кредита для Беларуси, если она согласится принять перевод в рублях.

“Поймите ситуацию, беспрецедентное давление на нашу экономику не позволяет выплачивать средства в долларах. Белорусы, как никто другой, знакомы с таким раскладом дел”, — прокомментировал ситуацию министр финансов Антон Силуанов.

Беларусь согласилась на пересмотр условий кредитного договора. Новый транш переведут из иностранной валюты в рубли по курсу московских частных обменников, а срок выплаты увеличат с 3 до 20 лет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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