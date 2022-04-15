Мнение: Мозги не купишь



Крейсер Москва до затопления

Абсолютно грандиозная, просто фундаментальная катастрофа с этой «Москвой». В рамках данной мини-войны – уж точно мини-аналог «Сталинграда». Пишут, что «начиная с Цусимского сражения (!), это первый флагман российского флота, который был поражен и потоплен в бою»; «даже во Вторую Мировую, которая поначалу складывалась абсолютно катастрофически, Краснознаменный флот не терял кораблей такого класса». Более того: «Москва» – это вообще самая крупная надводная цель, которая была поражена с 1941 года в мире!

Арестович и вовсе заявил, что «по боеспособности, по металлу, по требухе, которая в него была засунута – «Москва» это примерно танковая дивизия, только с еще большей огневой мощью: за счет крылатых ракет и так далее». Ну и теперь, с исчезновением «Москвы», в противовоздушном прикрытии всего Черноморского побережья и флота, как пишут эксперты, возникла «большая дыра», и выбытие такого мощного защитника будет очень непросто компенсировать. И еще более того – вся боевая мощь ЧФ в одночасье резко уменьшилась. ЧФ и до этого в значительной степени уступал турецкому флоту на Черном море; теперь же его превосходство становится просто подавляющим.

В общем, «аналоговнет» – тут эту любимую росагитпропом фразу можно произносить с полным основанием. И я, пожалуй, догадываюсь, в чем корень всех этих чудес. Видимо, секрет такой предыдущей «плавучести» отечественных корыт – и в Первую, и во Вторую Мировую – заключается всего-навсего в том, что за весь 20-й век русским кораблям… никогда не доводилось быть по разные стороны фронта с англичанами, а если шире – с англосаксами. Как только же случилась такая петрушка – нате, вынимайте. Это вам не с сухопутными немцами или тем паче грузинами «воевать на море». Едва попробовали перебежать дорогу настоящим мореходам, пусть даже через прокси-режим – всё, стоп-машина. Нам показали наше настоящее место.

Это ж надо: шутя загасили ракетой огромную вундервафлю, которую отечественные кулибины специально собирали, годами и десятилетиями, с главным предназначением – обеспечивать «зонтик» именно против всех видов ракет! Есть в этом что-то глубоко издевательское.

Заодно ведь, кстати, разом пожухла и обесцветилась вся прежняя риторика насчет того, что нам якобы был нужен Крым, потому что России дико необходима «база для Черноморского флота», а то ему, бедному, баз не хватает. КАКОМУ флоту – возникает вопрос. Где он? Если его флагмана можно потопить вот так, шутя и играя, «четыре сбоку – ваших нет», то что сказать про остальные корабли ЧФ (следующие за «Москвой» по водоизмещению – меньше его в 3 раза!)? Что это – плавучие мишени? Одна ракета, один Байрактар – и почти миллиард долларов и мощь целой танковой дивизии – на дне морском!

Шизануться, если честно.

Случай с «Москвой» – пожалуй, за все время «невойны» – самое наглядное свидетельство, что Россия ввязалась играть со взрослыми дядями в игры, к которым она не готова ни организационно, ни технически, ни, что самое важное – интеллектуально. Управляют Россией старцы, но сама она – подросток-гопник, выгнанный из 7 класса за неуспеваемость, с низким лбом, большими амбициями и обидой на весь свет за свое несчастливое детство. Подросток нашел дедушкину берданку, запас патронов, моторную лодку – и почему-то решил, что ему теперь сам черт не брат. Будет «грозой морей». Большие перспективы!

А перспектива теперь только одна – как бы не посадили на пожизненное.