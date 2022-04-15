Суд перенес заседание по иску Росрыболовства к «дочке» «Норникеля»

Арбитражный суд Красноярского края в рамках рассмотрения иска Росрыболовства к НТЭК, «дочке» «Норникеля», на 58,7 млрд рублей отложил судебное заседание на 27 мая, сообщили в пресс-службе суда.

В суде сообщили, что «в связи с удовлетворением ходатайства истца предварительное судебное заседание отложено на 27.05.2022 для завершения подготовки мирового соглашения», передает РИА «Новости».

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство истца об увеличении размера исковых требований на 311 млн.

Напомним, летом 2021 года арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Федерального агентства по рыболовству к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) на 58,7 млрд рублей.

Такой ущерб после разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске, по мнению агентства, обусловлен гибелью рыбы и затратами на восстановление водных биоресурсов.

До этого, в марте, Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, входит в группу компаний «Норильский никель») полностью выплатила 146,2 млрд рублей в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске.

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