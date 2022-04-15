 

Суд перенес заседание по иску Росрыболовства к «дочке» «Норникеля»

15.04.2022, 6:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Арбитражный суд Красноярского края в рамках рассмотрения иска Росрыболовства к НТЭК, «дочке» «Норникеля», на 58,7 млрд рублей отложил судебное заседание на 27 мая, сообщили в пресс-службе суда.

В суде сообщили, что «в связи с удовлетворением ходатайства истца предварительное судебное заседание отложено на 27.05.2022 для завершения подготовки мирового соглашения», передает РИА «Новости».

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство истца об увеличении размера исковых требований на 311 млн.

Напомним, летом 2021 года арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Федерального агентства по рыболовству к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) на 58,7 млрд рублей.

Такой ущерб после разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске, по мнению агентства, обусловлен гибелью рыбы и затратами на восстановление водных биоресурсов.

До этого, в марте, Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, входит в группу компаний «Норильский никель») полностью выплатила 146,2 млрд рублей в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Капитан ФК «Манчестер Юнайтед» получил условный срок в Греции за драку

11.02 / Россия призвала США «прекратить бряцать оружием» в Черном море

10.12 / Климкин назвал “неприкрытым троллингом” дату выделения Евросоюзом финансовой помощи Украине

12.10 / В Украине начался конкурс рабочих профессий WorldSkills

08.09 / Facebook и Ray-Ban завтра представят новую модель умных очков

21.07 / Сборщиков польских яблок назвали «украинскими специалистами»

16.02 / Рианна снялась топлес

03.11 / В США окончательно разрешили использовать вакцину Pfizer против COVID-19 для детей от пяти лет

09.07 / Криминалист объяснил любовь сексуальных маньяков к Битцевскому парку

17.12 / Все переданные Украине катера Island получат американское вооружение – командующий ВМС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика