 

Президент Южной Кореи заявил о необходимости увеличить давление на Россию

15.04.2022, 5:25, Новости дня
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Избранный президент Республики Корея Юн Сок Ель считает, что страна должна принять активное участие в международной кампании давления на Россию из-за ситуации на Украине, при этом увеличив гуманитарную помощь Киеву.

Юн Сок Ель сообщил в интервью газете The Washington Post, что Южная Корея должна «принять участие в международной кампании давления на Россию, что нынешнее правительство делает до определенной степени», передает ТАСС.

«Когда международное сообщество обращается к нам с тем, чтобы мы участвовали больше, мы должны четко продемонстрировать наше отношение, которое заключается в уважении к международному порядку, основанному на правилах», – добавил он.

Избранный президент подчеркнул, что с точки зрения помощи Киеву Республика Корея должна сосредоточиться на гуманитарной составляющей, так как для поставок вооружения существует множество препятствий: «Такие страны, как Германия, предоставляют оборонительное вооружение, но мы в Южной Корее, если смотреть на вещи реалистично, сталкиваемся со многими препятствиями для помощи вооружением. Поэтому мы предоставили гуманитарную помощь объемом 10 млн долларов при нынешней администрации, и я думаю, что нам надо предоставить еще больше такой помощи».

Избранный президент Республики Корея Юн Сок Ель приступит к исполнению обязанностей главы государства 10 мая.

Ранее сообщалось, что Южная Корея захотела укрепить альянс с США.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский попросил у Южной Кореи «незаменимое» оружие. При этом республика отказалась поставлять Украине средства ПВО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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