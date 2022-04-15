 

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-западе Китая

15.04.2022, 5:25, Новости дня
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Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в пятницу в китайской провинции Ганьсу, информирует Геологическая служба США.

По данным ведомства, эпицентр стихии находился в 174 км к юго-востоку от города Цзюцюань. Очаг залегал на глубине 13 км, передает ТАСС.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее землетрясение произошло у побережья Японии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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