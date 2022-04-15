Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-западе Китая
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Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в пятницу в китайской провинции Ганьсу, информирует Геологическая служба США.
По данным ведомства, эпицентр стихии находился в 174 км к юго-востоку от города Цзюцюань. Очаг залегал на глубине 13 км, передает ТАСС.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее землетрясение произошло у побережья Японии.
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