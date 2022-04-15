 

Власти Японии отреагировали на ситуацию с указателями на русском в Токио

15.04.2022, 5:25, Новости дня
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Правительство Японии считает необходимым не допустить проявления дискриминации в ситуации вокруг русскоязычных указателей на одной из железнодорожных станций в Токио, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Мацуно заявил, что «необходимо уделить внимание недопущению дискриминации». Он также выразил надежду, что компания-оператор JR East «отреагирует соответствующим образом», передает ТАСС.

Ранее русскоязычные указатели, установленные на станции «Эбису» в 2018 году по случаю избрания Токио городом проведения летних Олимпийских игр, были закрыты полотном. Как отметила JR East, это было сделано после якобы многочисленных жалоб пассажиров, посчитавших неуместными русскоязычные указатели на фоне ситуации на Украине.

Однако решение компании вызвало негативную реакцию в соцсетях – местные жители посчитали такой поступок дискриминационным. В итоге было принято решение с 15 апреля вернуть указатели на русском языке. Также JR East принесла извинения за свои действия.

Напомним, член СПЧ Александр Брод заявил, что дискриминация граждан РФ и русскоязычных людей в зарубежных странах усилилась.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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