American Thinker – пытаясь изолировать Россию, Запад рискует сам оказаться в изоляции

Пока Запад был занят своими проблемами, Москва тратила время и деньги на создание глобальной системы поддержки в Азии, Африке и Латинской Америке. И именно поэтому восприятие РФ англоязычным миром как агрессора не имеет повсеместного влияния в масштабах планеты. Как пишет American Thinker, осуждение РФ и отрыв её от западного мира сыграло Путину на руку, поскольку он ещё до начала 21 века готовился к такому развитию событий.



AP

Россия готовилась к разрыву отношений с Западом ещё до начала 21 века, и пока последний уделял этому минимальное внимание, Москва тратила время и деньги на создание глобальной системы поддержки в Азии, Африке и Латинской Америке. Как пишет American Thinker, пока Соединённые Штаты решали вопросы со странами развивающегося мира, считая его хоть и внушающей симпатию, но совершенно иной вселенной, РФ преуспела в выстраивании с ним отношений на равных. И именно поэтому восприятие РФ англоязычным миром как агрессора не имеет повсеместного влияния в масштабах планеты.

Как отмечает автор материала, санкции, похоже, на какой-то краткий миг действительно причинили некоторые неудобства, но затем РФ снова встала на ноги. Дипломатическая изоляция не сработала, потому что количество стран, желающих вывести Путина из игры, ничтожно мало по сравнению с теми, кто предпочёл продолжить торговлю с Россией, как это было всегда. И этому способствовала сложная работа, которую РФ проделала начиная с 2000 года с целью оградить себя от возможности оказаться под санкциями или в финансовом плену.

Особенно автор материала отмечает основанный в 2015 году Банк развития, из которого в Россию поступило лишь 18% одобренных кредитов, а 82% — в Африку и Южную Америку. Кредиты предназначались для основных сфер услуг: транспорт (29%), водоснабжение/санитария (22%), городские и социальные нужды (15%), энергетика (26%) и устойчивое развитие (8%). Вложив средства в ключевые региональные центры — Бразилию, Южную Африку, Китай и Индию, — русские сознательно отдали управление тремя крупными континентами в руки лидеров, у которых были обязательства перед Москвой и причины благосклонно относиться к Путину.

«Листая многочисленные журнальные статьи, посвящённые межрегиональной политике России, можно обнаружить, что довольно много авторитетных учёных уже давно консультирует российских лидеров по поводу двойственного положения страны между Западом и Глобальным Югом. Учреждая банки, заключая совместные инфраструктурные соглашения и торговые сделки, а также создавая альтернативы доллару, российское руководство ещё в 2001 году решило сделать ставку на Глобальный Юг в качестве своей будущей политической обители, а не на Запад, где доминируют США», — пишет автор American Thinker.

По прогнозам экспертов, БРИКС, в которую входит и Россия, поддержит ещё четыре развивающиеся экономики, известные как МИНТ: Мексику, Индонезию, Нигерию и Турцию, которых писательница Разия Хан называет «следующим поколением развивающихся экономик, которые достигнут большого значения».

«Пока мы были заняты другими проблемами, РФ в ответ на санкции 2014 года сфокусировалась на взаимодействии со странами БРИКС и МИНТ для создания банков развития в качестве альтернативы МВФ и Всемирному банку. Вас это может напугать, но РФ тщательно и вдумчиво подходила к созданию альтернативной вселенной, где доллар не имеет доминирующей роли, Соединённые Штаты не могут указывать другим и участие в международных отношениях не обременено наследием европейского колониализма эпохи пост-Ренессанса. Удивительно, что развивающимся экономикам, у которых так мало общего, удалось создать подобный конструкт. Осудив Россию и отрезав её от известного нам мира, мы, вероятно, сыграли Путину на руку, дав ему сигнал изолировать нас самих от неизвестного нам мира — мира БРИКС и МИНТ», — заключает автор материала.