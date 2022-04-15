 

Мнение: Крейсер “Москва” затонул

15.04.2022, 4:30, Разное
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Министерство обороны РФ сообщило, что крейсер "Москва" затонул. Дотащить до Севастополя не смогли.

При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял устойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул.

Экипаж был эвакуирован на кораблях Черноморского Флота.

Покойся с миром, ветеран!

Источник: Colonel Cassad



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