Мнение: Крейсер “Москва” затонул
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Министерство обороны РФ сообщило, что крейсер "Москва" затонул. Дотащить до Севастополя не смогли.
При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял устойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул.
Экипаж был эвакуирован на кораблях Черноморского Флота.
Покойся с миром, ветеран!
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Источник: Colonel Cassad
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