Мнение: Новый уровень

Что характерно в случаях обстрелов российской территории — так это то, что Киев не спешит включать их в свои военные сводки. Хотя, в общем-то, если Украина находится в состоянии войны, то территория противника — законная цель. В том числе и для международного сообщества. Возможен, конечно, вариант, что это местная самодеятельность тактического звена управления, что для войны вполне характерная вещь. Тем более, ВСУ — это во многом собирательный образ, в реальности помимо чисто армейских подразделений борьбу ведут группы самой разной принадлежности.

Тем не менее нужно понимать, что первый этап «спец-операции» прошел неважно с точки зрения как военного, так и политического результатов. В медийном смысле точку на этом этапе поставил сегодняшний инцидент (мягко говоря) с крейсером «Москва». Положа руку на сердце, можно уверенно сказать, что результат практически нулевой. И, что самое обидное, это видит не только супостат, но и глубинный народ начинает задаваться вопросом «что это было».

Поэтому в рамках логики Кремля («одну жопу прикрываем двумя другими») совершенно не исключен некий новый уровень эскалации. Их на самом деле осталось три: стратегические неядерные вооружения, тактическое ядерное оружие и ядерное оружие стратегического уровня. Есть, конечно, сценарий мобилизации, но в нем есть риск: теперь, когда военные убедительно доказали, что армия находится в полном развале (и в первую очередь он касается высшего командного звена, управления и планирования), включать мобилизационную систему — крайне сомнительное мероприятие. Она справляется с ежегодными призывами, но вот готова ли она к мобилизационным мероприятиям — вопрос совершенно неизвестный. А главное — есть принцип: не сломано — не трогай. Но как возможный сюжет, мобилизацию, конечно, нужно хотя бы упомянуть.

Обстрелы приграничных населенных пунктов могут стать поводом переключения внимания от невзрачных результатов пятидесяти дней «не-войны» на нечто медийное. Удары стратегической авиации по «центрам принятия» – это вполне возможный новый этап эскалации. Правда, в условиях не-подавленного ПВО противника вводить в дело штучные и дико дорогие «белые лебеди» – риск. Даже если бить они будут сильно издалека. Не сказать, что риск неприемлемый, но он есть. Казалось бы — ну что могло произойти с гордостью Черноморского флота и его флагманом? Но ведь произошло.

«Центры принятия решений» – это, конечно, в первую очередь Зеленский. Его не трогали по понятной причине — с кем-то ведь надо вести переговоры. Но теперь, после публичного оскорбления личного характера в адрес российского главковерха, когда вчера показали его родственника и личного друга в бомжеватом виде с глумливыми комментариями, ситуация может измениться.

Всё сводится в одну точку: нужна новая эскалация, качественно более высокого уровня. Текущий уровень уже не способен поддерживать «спец-операцию» на необходимом накале и градусе. В костер нужно плескать новую порцию бензина.

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