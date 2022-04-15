 

Израиль нанес удар по окрестностям Дамаска

15.04.2022, 4:00, Новости дня
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Израильские вооруженные силы нанесли авиаудар в окрестностях Дамаска, где находились иранские установки ПВО и радары, сообщают информационные агентства.

Удары также нанесли по военной колонне, доставившей партию иранских беспилотных летательных аппаратов на базу шиитских отрядов «Хезболлах», воюющих на стороне Сирии, передает ТАСС.

По данным очевидцев, на юго-западной окраине Дамаска раздалось несколько мощных взрывов.

Агентство САНА сообщало со ссылкой на источник, что средства ПВО Сирии открыли огонь по воздушным целям в небе над столицей Сирии в 23.02 мск. Были поражены несколько израильских ракет.

«В результате агрессивной акции со стороны Израиля нанесен материальный урон, потерь среди сирийских военнослужащих и мирных граждан нет», – сказал он.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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