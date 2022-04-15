В Россию по программе переселения переехали порядка 16 тыс. человек в 2022 году

Около 16 тыс. граждан приехали в Россию по государственной программе переселения соотечественников за первые три месяца 2022 года, сообщили в МВД.

В ведомстве сообщили, что «в первом квартале 2022 года около 27 тыс. соотечественников изъявили желание переселиться в Россию на постоянное место жительства, прибыло около 16 тыс. человек», передает РИА «Новости».

Большинство переселенцев – граждане Казахстана, Таджикистана, Армении, Узбекистана, Молдавии, Киргизии, Азербайджана и Украины.

Участникам программы компенсируют расходы на переезд к будущему месту проживания, выплачивают подъемные. Они также освобождены от уплаты таможенных платежей при ввозе товаров личного пользования, включая автомобили.

Кроме того, переселенцы могут работать без получения патента или разрешения. Также для таких граждан с первого дня их пребывания в стране установлена 13-процентная ставка налога на доходы физических лиц.

Госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, была утверждена указом президента от 22 июня 2006 года. Она предназначена оказавшихся после распада СССР за пределами РФ и желающих переехать в Россию.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал модернизировать программу переселения соотечественников.

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