TVN24 – польские власти обещают полностью отказаться от российских энергоресурсов к концу года

Польское правительство и народ думают стратегически — и, скорее всего, Польша будет первой страной, которая положит конец серьёзной зависимости от энергоресурсов из России, заявил представитель канцелярии президента страны Анджей Дера. В беседе с TVN24 он рассказал, что это может произойти под конец этого года, потому что в одночасье ни один разумный человек этого делать не станет.



AP

Представитель канцелярии польского президента Анджей Дера прокомментировал голосование в сейме, состоявшееся в среду, в ходе которого была отброшена поправка о запрете импорта СПГ из России, которую сенат внёс в так называемый санкционный закон. Несмотря на громкие заявления и призывы к введению жёстких санкций, польские власти не решились пойти на этот шаг. «Я это понимаю, и это разъяснили вчера… На настоящий момент cуть состоит не в том, чтобы устраивать гонки в плане поправок, в политическом смысле», — объяснил он в беседе с TVN24.

«К сожалению, мы ещё имеем дело с газом из России, мы не в состоянии в одночасье перекрыть кран, и ни один разумный человек этого делать не будет, так же как… СПГ выступает сегодня одним изй очень важных звеньев в энергетическом плане», — добавил он.

По его мнению, однако, важно то, что Польша говорит и в каком направлении она двигается. Вероятно, что именно она будет первой страной, которая очень существенно изменит свою политику, потому что до недавнего времени она была полностью зависима, как Венгрия и Германия, от энергоресурсов из России. «Под конец этого года — это политическое заявление, и я думаю, что это реально, потому что… работы по Baltic Pipe подходят к концу, и мы сможем положить конец нашей зависимости от энергоресурсов из России», — оценил перспективу Анджей Дера.

Он обратил внимание на то, что это огромное достижение как польского правительства, так и всего народа, потому что оно связано с серьёзными инвестициями и требует стратегического мышления. «Мы с самого начала говорили, что главная проблема состоит в зависимости всей Европы от энергоносителей из России… К сожалению, мы до сих пор используем нефть из России, но что произошло за это время? Мы отступаем от этого», — отметил представитель канцелярии польского президента.



В беседе он согласился с тем, что инфляция в Польше находится на высоком уровне, впрочем, сейчас во всём мире это обычные явление. «Мы имеем два фактора, которые влияют на инфляцию в Польше. С одной стороны, постпандемический фактор, постпандемический кризис, на который также повлиял военный фактор», — резюмировал он.