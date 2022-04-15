 

Guardian – РФ предупредила — после вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтика лишится безъядерного статуса

15.04.2022, 3:28, Разное
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В случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО РФ придётся укреплять границы с этими странами, — об этом, как пишет The Guardian, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен», — добавил он.


AP

Москва предупредила, что будет вынуждена усилить оборону в Балтике, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, в том числе за счёт размещения ядерного оружия, пишет The Guardian со ссылкой на зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Финляндия и Швеция, как поясняет издание, сейчас обсуждают, стоит ли отказаться от соблюдавшейся в течение десятилетий политики неприсоединения к военным блокам и вступить в НАТО. При этом лидеры двух северных стран заявили, что ввод российских войск на Украину изменил «весь ландшафт безопасности» в Европе.

Как отметил Медведев, вступление Швеции и Финляндии в НАТО более чем вдвое увеличит протяжённость сухопутных границ альянса с Россией.

«Естественно, эти границы придётся укреплять, — подчеркнул бывший президент России. — В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен».

Он также напомнил, что до сегодняшнего дня Москва на такие меры не шла и идти не собиралась.

«Если нас вынудят — что ж: «заметьте — не мы это предложили», — написал Медведев.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в среду сообщила, что Финляндия, у которой общая граница с Россией имеет протяжённость 1300 км, скорее всего, примет решение о вступлении в НАТО «в ближайшие несколько недель». А её шведская коллега Магдалена Андерссон заявила, что «нет никакого смысла откладывать» это решение, пишет The Guardian.



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