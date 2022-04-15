Мнение: Цензура

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян в ходе телепрограммы с участием Владимира Соловьева высказалась за введение в России жесткой цензуры.

Симоньян подчеркнула, что по ее мнению, большое государство не может существовать без контроля над информацией. “Те, кто заставил нас написать в Конституции, что цензура запрещена, прекрасно это понимают”, – заметила главред RT.

Симоньян успешно идет стопами своего идейного предшественника Юлиуса Штрейхера, и, возможно, закончит профессиональную карьеру госпропагандиста примерно так же. Журналистом ее, конечно, называть уже точно нельзя. Даже при том, что журналистику во многом считают второй древнейшей профессией, в России уже сформировалась каста, вышедшая на качественно иной уровень. Она, собственно, и представлена в ежедневных передачах, весь смысл которых — в насаждении слепой ненависти ко всему.

Это уже не журналистика, это социальная технология превращения людей в животных. А раз так — то сами технологи тоже стерли себя из человеческого социума. Формально и биологически они люди, но в социальном плане это бешеные звери и нелюди. Будет неправильно, если их призовут в конечном итоге к ответственности, ориентируясь только на биологические параметры.

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