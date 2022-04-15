 

Латвия предостерегла своих граждан от использования безвизового въезда в Белоруссию

15.04.2022, 2:35, Новости дня
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Латвийские власти посоветовали своим гражданам не ездить на территорию Белоруссии после решения Минска о введении безвизового въезда в страну для граждан Латвии и Литвы.

«МИД Латвии напоминает о значительных рисках для граждан Латвии, которые совершают поездки в страну, и вновь рекомендует воздержаться от них. Вновь призываем граждан Латвии покинуть Белоруссию и Россию», – цитирует сообщение латвийского ведомства РИА «Новости».

Министерство указало, что у него нет «оснований полагать», что безвизовый въезд был разрешен из «гуманитарных соображений или добрых намерений».

Белоруссия разрешила с 15 апреля безвизовый въезд на свою территорию гражданам Литвы и Латвии, разрешение продлится до 15 мая. Госпогранкомитет республики уточнил, что у граждан сопредельных стран не было возможности на фоне ограничений по коронавирусу посетить родственников в Белоруссии.

В начале апреля парламент Латвии поддержал поправки к закону, предусматривающие приостановку выдачи новых разрешений на временное проживание гражданам РФ и Белоруссии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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