 

Подпольную табачную фабрику с украинскими беженцами нашли в Италии

15.04.2022, 2:35, Новости дня
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В Италии обнаружили нелегальную фабрику по производству табачной продукции, на которой работали граждане Украины, РФ и Молдавии, сообщила Финансовая гвардия страны.

Фабрика работала в городе Помеция, этот город расположен к югу от Рима. На нелегальном предприятии нашли 10 рабочих, они подтвергались «изнурительной работе по сменам» в помещении с замурованными окнами и без выхода для продуктов горения, передает РИА «Новости» со ссылкой на итальянское ведомство.

Там указали, что украинские работники фабрики – это беженцы, которые попали в страну в результате конфликта на Украине.

«Фабрика была оснащена всем оборудованием и материалами, необходимыми для производства контрафактных сигарет. В частности, вес расфасованных сигарет составлял более 44 тонн, табака – 38 тонн. Это самый большой объем контрабанды, изъятой за последние годы на территории Италии», – сообщили в Фингвардии.

Реализация 82 тонн табачной продукции на рынке позволила бы извлечь владельцам прибыль в размере 19 млн евро.

Хозяина фабрики арестовали по обвинению в контрабанде и организации незаконного труда.

Ранее в Эстонии заявили, что беженцы с Украины завезли в эту прибалтийскую страну инфекционные заболевания и вскоре могут начать заниматься проституцией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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